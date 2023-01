Lionel Messi anotó 7 goles en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP

A un mes del logro de la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi publicó una emotiva carta que hizo eco en la prensa argentina. El crack mundial de 35 años recordó a sus compañeros, las vivencias en tierras árabes y el apoyo de los hinchas.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", señaló en el inicio de la publicación de Messi en Instagram.



"Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos", agregó.

Messi tmabién hizo hincapié que era "hermoso" cómo disfrutaban las familias de los integrantes de la Albiceleste. "Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina", puntualizó.

Messi siempre confió en el título

"Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos", dijo.



"Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO", culminó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo







Messi vs Cristiano

El astro argentino y reciente campeón del mundo con Argentina, Lionel Messi, y el flamante nuevo fichaje del Al Nassr saudí, Cristiano Ronaldo, se volverán a ver las caras en un amistoso entre el PSG y el Riyadh Season Team este jueves 19 de enero en Riad, la capital de Arabia Saudí.



'CR7' será el capitán del conjunto Riyadh Season Team, compuesto por una selección de jugadores del Al Nassr, donde milita el portugués, y del Al Hilal, otro de los grandes equipos de Arabia Saudí.



El cuadro está compuesto por otras estrellas de la liga del país árabe, como el atacante Salem al Dawsari, la estrella de la selección de Arabia Saudí durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.





NUESTROS PODCAST

Nueva variante de Covid-19: INS detecta presencia de linaje xbb.1.5 en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que, a través de su equipo de Vigilancia Genómica, identificó la presencia de la XBB.1.5 de la variante ómicron del COVID-19, en tres casos residentes en Lima, los cuales se encuentran estables, informó el Ministerio de Salud (Minsa).