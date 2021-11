Lionel Messi habló de Joan Laporta. | Fuente: AFP

Se encuentra ahora en París como jugador de PSG, pero el delantero argentino Lionel Messi no se olvida de Barcelona. En entrevista con Sport de España se refirió a las declaraciones del presidente del cuadro azulgrana Joan Laporta, quien dijo que esperaba que la 'Pulga' jugara gratis en el club de sus amores.

"Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas.

Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", señaló.

Messi recordó que hizo todo para quedarse en el Barcelona e incluso se rebajó su sueldo al 50%, pero sus "ganas" no fueron suficientes para que se mantenga en el equipo.

Messi deseba quedarse en Barcelona

"Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona", agregó Messi.

Messi, que hoy sufre molestias musculares, está en duda para el próximo partido de la Champions. Lleva tres goles desde que llegó al PSG.

Cuando todo era felicidad entre Messi y Laporta. | Fuente: AFP





