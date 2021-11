Lionel Messi | Fuente: EFE

Desde su debut con Paris Saint Germain, Lionel Messi no habló con los medios en referencia a su carrera futbolística; sin embargo, este domingo se dio a conocer una reciente entrevista suya con el diario Sport en el que rompe su silencio.

Entre los temas por los que se le consultó, el astro argentino respondió si le gustaría volver a FC Barcelona, su ex equipo, y su respuesta sorprendió a más de uno, ya que no necesariamente sería en faceta de jugador de fútbol.

"Sí, siempre lo dije que me gustaría volver para ayudar al club en lo que sea. Quiero ser útil y ayudar para que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico, pero no sé si va a ser en el Barcelona", indicó Messi.

En tal sentido, el rosarino enfatizó es una meta trazada, más allá de que la alcance o no en el cuadro culé. Además, sobre el presente del equipo, agregó: "Si se da la posibilidad me gustaría volver al club para aportar en lo que pueda,porque lo amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga estando entre los mejores delmundo".

Como se recuerda, Paris Saint Germain tendrá que medirse ante Leipzig este miércoles 3 de noviembre a partir de las 3:00 pm por la Champions League.