Lionel Messi se marchó de Barcelona en 2021. | Fuente: EFE

Se abre una posibilidad para que los hinchas azulgranas cumplan un gran sueño. Y es que el vicepresidente del área deportiva de Barcelona, Rafa Yuste, indicó que se encuentran interesados por la vuelta de Lionel Messi. E, incluso, reveló que ya iniciaron los contactos con su familia.

En la rueda de prensa de presentación del torneo Barza Academy World Cup celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el directivo señaló que tiene "mucho respeto" a PSG, club con el que Messi tiene contrato hasta el próximo mes de junio, si bien no escondió que, a nivel personal, le gustaría que el futbolista volviera a jugar en el Barza.



"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barza. Por supuesto que me encantaría que volviese", explicó Yuste, quien agregó que el "enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo" y "el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".



Con todo, Yuste admitió que recientemente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se reunió con el padre del futbolista y apuntó que existe "buena relación" con el entorno del jugador.

Rafa Yuste, directivo de Barcelona. | Fuente: EFE

Jugadores de Barcelona esperan la vuelta de Messi

No obstante, el dirigente del club azulgrana matizó que un eventual retorno de Messi al Camp Nou dependerá de la situación económica del club, muy condicionada por la normativa del 'fair play' financiero impuesta por LaLiga.



Pese a que Yuste se mostró favorable al regreso de Messi, indicó que no existe "un plan de ataque" para contratar al futbolista y subrayó que tiene "mucho respeto" al PSG.



Las declaraciones de Yuste se producen después de unas semanas en las que varios futbolistas del Barcelona, como Marc-André ter Stegen y Sergi Roberto, se han mostrado favorables a que el '10' vuelva a jugar en el Camp Nou.



Además, el exfutbolista argentino Sergio Agüero, amigo de Leo Messi, explicó recientemente que las posibilidades de que el futbolista volviera a vestir de azulgrana eran de un 50 %.

Los títulos de Lionel Messi en Barcelona

- 4 Champions League (2006, 2009, 2011, 2015)

- 10 Ligas de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019)

- 7 Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021)

- 3 Mundiales de Clubes (2010, 2012 y 2016)

- 3 Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2016)

- 8 Supercopas de España (2006, 2007, 2010, 2011 y 2019)





