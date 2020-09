Lionel Messi de niño. | Fuente: Barcelona

Barcelona destacó los 20 años de Lionel Messi y publicó su primera entrevista como jugador del club azulgrana cuando apenas era un niño. "Primeras palabras de Messi con el Barza", así fue titulado el video que apareció en las redes sociales.



“Empecé jugando a los 5 años en Grandoli un club de barrio donde todos los domingos estábamos toda la familia, pasábamos grandes momentos”, fue lo primero que dijo Messi relatando ssobre su precoz carrera.

“Luego, a los 7, por parte de mi hermano me fui a Newell’s donde estuve hasta los 14 años y ahí me vine al Barça. Estoy muy contento. Nada que ver a cómo vivíamos allá. Es tu país, tus amigos, tu familia, todo lo que quieras, pero acá vivís una vida distinta y mucho mejor”, agregó la 'Pulga', que seguramente no imaginaba en ese entonces lo que lograría en Barcelona en dos décadas.

Asimsimo Barcelona también compartió un video donde se apreció la evolución de Lionel Messi en el transcurso de los años.



Messi, que hace semanas declaró que tenía la intención de dejar Barcelona, anotó dos goles en la victoria 3-1 del Barza ante Girona. Ahora de alista para el compromiso ante Elche por la Copa Joan Gamper.