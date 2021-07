Lionel Messi y Joan Laporta. | Fuente: AFP

El tema Lionel Messi es lo único que importa hoy por hoy en las oficinas de Barcelona. El astro argentino de 34 años por primera vez en su carrera ha dejado de ser jugador del club y por ello el presidente Joan Laporta dio los motivos del retraso de la renovación.

"Hay que encajarlo en el fair play financiero. Hay muchas versiones y estamos contemplando todas", señaló Laporta que una vez se ha mostrado optimista que Lionel Messi acepte la propuesta económica de Barcelona.

"Yo sé que Leo se quiere quedar. Vamos bien y estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos para que se quede", agregó el mandamás del Barza en el 'Transitor'.

"Me gustaría decirle a usted en este momento que Leo se queda, pero en estos momentos no puedo porque estamos en el proceso de encontrar la mejor solución. Va bien encaminado. Es tema fair play, básicamente", insistió.



Lionel Messi en la Selección de Argentina. | Fuente: AFP

Messi no quiere problemas con la justicia

"Si el Barça se ahorra 10 millones de euros de una ficha, solo podrá gastar 2,5 millones en una nueva", culminó Laporta.

La prensa española señaló que Lionel Messi aún no arregla con Barcelona, ya que aún no se encuentra satisfecho por el marco legal de su contrato. No quiere tener problemas con la justicia española, se destacó.

De momento, Lionel se encuentra enfocado en la Copa América y en conseguir su primer título con el plantel principal de la Selección de Argentina.





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.