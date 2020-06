Lautaro Martínez y Lionel Messi jugaron en la Selección de Argentina. | Fuente: EFE

Massimo Moratti, quien ha sido presidente y propietario del Inter de Milán, se refirió a la posible salida del delantero argentino Lautaro Martínez para fichar por el Barcelona de España.

"El Inter tiene la intención de retener a Lautaro. Es un futbolista de mucho potencial, pero todo dependerá de la voluntad del jugador", declaró Moratti en entrevista con SER Catalunya.

El extitular del Inter dijo que el 'Toro' Martínez se encuentra cómodo en el club italiano; sin embargo, no cerró la puerta que juegue en Barcelona por la presencia de su compatriota Lionel Messi.

"Lautaro está muy cómodo en el Inter. Al final, todo depende de la oferta del Barcelona y querer jugar al lado de Leo siempre es una motivación para cualquier jugador ambicioso", agregó.

Moratti también mencionó que Messi siempre fue vinculado al Inter de Milán en el mercado de fichajes. "Hay un tal Messi que no está mal... (risas). Siempre ha estado muy ligado al Barcelona, es un sueño para muchos, pero es un sueño imposible. No lo conseguí en su momento, ahora mismo no lo sé", puntualizó.

Finalmente, Moratti comparó a Messi con Pelé. "Messi, Maradona, Ronaldo, Pelé. Todos ellos son jugadores diferentes, han sido símbolos, jugadores fantásticos y Messi encima es capaz de marcar goles, como Pelé, jugando por todo el equipo", finalizó.