Así saludó Lionel Messi saludó al 'Kun' Agüero por su cumpleaños. | Fuente: Twitch

Este martes, Sergio 'Kun' Agüero está de cumpleaños y su novia no tuvo mejor detalle que obsequiarle un álbum lleno de fotos y mensajes de los seres queridos del actual delantero del Manchester City.

Entre ellos, por supuesto, estuvo Lionel Messi, quien es su compañero en la Selección de Argentina y con quien mantiene una gran amistad de hace más de 15 años.

A través de un video vía Twitch , el 'Kun' se dispuso a leer el mensaje que escribió Messi e ironizó acerca de lo escueto del saludo: "Bueno, les voy a mostrar lo que escribió Leo. ¡Gracias por esforzarte en el gran saludo que me hiciste!".

"Lo vamos a leer juntos porque se esforzó, me escribió un testamento. No puede escribir tanto este pibe. Es mucho. Me puso: 'Feliz cumple, chaval. Te quiero mucho'. Ahí está. Míralo", dijo Agüero entre risas. Luego explicó que la forma en que se llaman entre los dos es "chaval".

Asimismo, el 'Kun' mostró que junto al mensaje había una fotografía de ambos en blanco y negro. "Por ahí no entendió la jugarreta. Y eso que pasábamos bastantes cumpleaños juntos. No habrá pensado que era para esto sino me imagino que te ibas a esmerar un poquito más, Leo. Tantos años juntos", bromeó Agüero.