Lionel Messi delantero de Barcelona. | Fuente: AFP

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se mostró seguro que el delantero argentino Lionel Messi deje el Barcelona de España para fichar por el Inter de Milán, tras las declaraciones del extitular del equipo italiano Massimo Moratti.

“Creo que Messi no se va a ir de España, pero no es la solución para el fútbol italiano”, señaló Tebas, que agregó que "las cifras de la Serie A tienen unos ratios de ingresos-gastos estresados, y estos problemas económicos ciertamente no las resuelven con un fichaje como el de Messi".



Sin embargo, Tebas hizo hincapié que no sería un "drama" si Messi se va de LaLiga, ya que tras la partida del portugués Cristiano Ronaldo de Real Madrid, el campeonato español genera una gran expectativa y está en un buen momento económico.

"Me gustaría que Messi se quedara aquí, pero si se va no sería un drama. Se dijo que sin Cristiano Ronaldo, LaLiga perdería dinero de las televisiones, y en cambio estamos creciendo en todo el mundo, incluso en Portugal. Los grandes jugadores ayudan pero no son elementos imprescindibles para un campeonato", declaró.

Moratti señaló hace unos días que Lionel Messi no era "un sueño prohibido" para el Inter de Milán, que es uno de los animadores de la Serie A bajo la batuta de Antonio Conte.