Ronaldinho. | Fuente: Barcelona

En tiempos de coronavirus, Barcelona recordó cuando Lionel Messi y Neymar recibieron la visita de Ronaldinho en los entrenamientos del cuadro azulgrana el 24 de mayo del 2017.



"¿Recuerdas el día en el que se juntaron Messi, Ronaldinho y Neymar?", fue la publicación de Barza en sus redes sociales que no pasó desapercibida por sus miles de seguidores.



"Muchas publicaciones con Neymar recientemente no?", "Eso es cierto, yo personalmente no quiero que vuelva, aunque hay mucha gente que sí", "Mucho Neymar últimamente... No me gusta" y "Que foto historica de un encuentro sensacional", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas que relacionaron la publicación con una posible de Neymar.

Como se sabe, el nombre de Neymar volvió a sonar en Barcelona de cara a la próxima temporada. Desde Francia informan que el '10' de la Selección de Brasil quiere cambiar de irea para regresar con sus amigos Messi y el uruguayo Luis Suárez.

'Ney' es el fichaje más caro en la historia del fútbol tras su traspaso a París Saint Germain (PSG) a mediados del 2017 por 222 millones de euros.