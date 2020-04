Ambas leyendas del fútbol mundial compartieron vestuarios en Barcelona. | Fuente: AFP

El exdelantero Samuel Eto'o reveló que uno de sus consejos le cambió la carrera al astro argentino Lionel Messi, en entrevista con DAZN. Ambas estrellas del Barcelona compartieron vestuarios entre 2005 y 2009.

"Él [Messi] iba subiendo y bajando desde La Masia al primer equipo. Nosotros ya sabíamos que algún día Messi iba a ser lo que es. Estoy contento porque, gracias a él mismo, al final lo ha sido", afirmó el camerunés que brilló en Barcelona.

Asimismo, Eto'o reveló lo que Messi dijo. "Me demostró que no ha cambiado nada. Sigue siendo la buena persona que conocí. Un día dijo: 'Gracias a Samuel, mi carrera cambió'. Él tenía que cambiar dos o tres cosas de su carrera, pero el talento siempre lo ha tenido", añadió el exdelantero.

Sin embargo, la exestrella del Barcelona se negó a decir cuál fue el consejo. "Me confesó que gracias a mi consejo, que no voy a decir, su carrera había cambiado. El tenía que arreglar dos o tres cosas pero el talento siempre lo ha tenido. Y estoy orgulloso y feliz de ver que ha escrito una historia que aún no ha terminado, y será muy difícil batir la historia que él ha escrito", concluyó.