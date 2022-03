Lionel Messi y Koeman en Barcelona. | Fuente: AFP

Barcelona decidió su salida en octubre del 2021, pero meses después el entrenador neerlandés Ronald Koeman ha decidido hablar sobre su salida y también se refirió sobre la no renovación de Lionel Messi en medio de la crisis financiera que aún golpea al cuadro azulgrana.

Koeman, en entrevista con el diario de su país 'Algemeen Dagblad', se preguntó por qué el Barcelona no amplió el vínculo con el ahora jugador de PSG y en decidió luego fichar al español Ferran Torers por 55 millones de euros.

"Ante la insistencia de la dirección deportiva accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Luego cuando ves que poco después de dejar ir a Messi fichan a alguien por 55 millones te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”, se cuestionó.

Koeman advirtió que Laporta cambió de parecer, ya que en su momento aseguró que Xavi Hernández no arribaría en Barcelona como entrenador.

"No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados. Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva. Laporta me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse”, culminó.

Laporta y Koeman. | Fuente: Barcelona





