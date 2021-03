Ronald Koeman y Lionel Messi. | Fuente: EFE

Pese a la eliminación en los octavos de final de la Champions League, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, destacó a los suyos por el enfrentamiento ante el París Saint Germain (PSG), que acabó 1-1 en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, Koeman admitió que sus delanteros fallaron ocasiones de gol que pudo cambiar la historia. "Es verdad. Tampoco es normal crear tantas oportunidades contra un equipo fuerte, como hoy. Hemos arriesgado, hemos tenido que defender uno contra uno. Creo que el juego sin balón hoy ha sido fenomenal. Hay que tener más efectividad. Esa es la diferencia entre nosotros. Con muchas menos oportunidades, han marcado más goles", sostuvo.

Koeman, además, se mostró optimista de cara a la renovación de Lionel Messi. "En general Leo ve desde hace bastante que el equipo va a más. Con los cambios que hemos hecho, metiendo a gente joven... Messi no puede tener dudas sobre el futuro de este equipo", agregó.

El entrenador de Barcelona lamentó que jugadores de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con Juventus no hayan conseguido su clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

"No sé si le generará frustración a Leo. Es una lástima porque son dos grandes jugadores, pero hay que aceptarlo. En cuanto al futuro de Leo, es él quien tiene que decidir. Nadie le puede ayudar. Él ve desde hace tiempo que en este equipo hay mucho futuro. Ese no va a ser un argumento para que no se quede", culminó.

El futuro de Messi es una incertidumbre. Su contrato con Barcelona culmina el 30 de junio y la prensa europea lo coloca en PSG en la próxima temporada. Aunque tras el triunfo con Joan Laporta en las elecciones del Barza ha surgido una posibilidad de permanencia. ¿Dónde jugará en la temporada 2021-2022?

