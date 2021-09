Lionel Messi, Neymar, Mbappé | Fuente: PSG

El equipo galáctico de Paris Saint Germain con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar y otras figuras todavía no logra colmar las expectativas que se tenía sobre él a inicio de temporada y, al respecto, Bixente Lizarazu, exfutbolista del cuadro parisino, se refirió a estos fichajes.

"Este trío (Mbappé, Neymar y Messi) es de ensueño sobre el papel, pero no consigue encajar en absoluto. Sin embargo, ayer Messi no estaba", indicó Lizarazu en diálogo con Planete PSG respecto a la última victoria por 2-0 ante Montpellier.

En tanto al dúo Neymar-Mbappé, Lizarazu agregó: "Fue pareja el año pasado. No sé si es la llegada de Messi quien redistribuyó las tarjetas, en cualquier caso tenemos la impresión de que ya no tienen la misma facilidad". a jugar juntos. Creo que hay un problema físico para Neymar, que no ha vuelto al 100%, y un Neymar que no marca la diferencia, que se enfada y que se frustra".

Asimismo, se refirió a la buena relación entre Neymar y Lionel Messi: "Después de eso es cierto que tenemos la impresión de que la relación técnica y la fluidez no son lo mismo. Sabemos que Neymar y Messi eran muy amigos en el Barcelona".

El próximo encuentro de Paris Saint Germain será ante Rennes este domingo 3 de octubre a partir de las 6:00 am (hora peruana) en el estadio Route de Lorient.

NUESTROS PODCASTS

Especialistas consideraban que una vez se empiece la vacunación se lograría poco a poco la inmunidad de rebaño a nivel mundial. ¿Esto ha ocurrido? ¿Cómo va el Perú? El Dr. Elmer Huerta nos brinda todos los detalles.