¿Lionel Messi a Arabia Saudita? El rotundo comunicado de su padre Jorge sobre el futuro del '10'

Cerca de finalizar la temporada en Europa, Lionel Messi es quien agita el próximo mercado. El campeón del mundo se encuentra próximo a finalizar su actual contrato con el PSG y, a pesar de las informaciones que apuntan a que ya tomó la decisión de no continuar en París, fue su padre quien este martes salió al frente para aclarar el panorama.

Jorge Messi es padre y representante de Lionel Messi. A través de su cuenta de Instagram compartió un comunicado respecto al futuro más próximo del argentino.

Luego de las versiones que aseguraban que el ‘10’ llegó a un acuerdo total con el Al Hilal de Arabia Saudita, equipo que sí se encuentra interesado por ficharlo, Jorge Messi desmintió ello de forma tajante y recalcó que Lionel Messi no tomará ninguna decisión sobre el siguiente paso en su carrera hasta que concluya la Ligue 1 con el PSG, único certamen que todavía tiene por delante en lo que queda del curso.

Jorge Messi se pronunció a través de Instagram sobre el futuro de LeoFuente: Instagram

Comunicado de Jorge Messi sobre Lionel

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG.

Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada.

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine 'sus noticias’”.

¿Messi a Arabia? ¿Y el Barcelona?

Lionel Messi no ha renovado su contrato con el PSG y el próximo 30 de junio se convertirá en agente libre tras dos años con los parisinos. Con este escenario, tres elencos mostraron su interés por contar con el argentino: Barcelona, Inter Miami de la MLS y Al Hilal de Arabia Saudita.

En las últimas horas, la agencia ‘AFP’ informó sobre el “acuerdo cerrado” entre Leo Messi y Al Hilal, club que semanas atrás realizó la exorbitante oferta de 400 millones de euros para convencer al ‘10’ de marcharse a Arabia, país donde tiene compromisos comerciales y en una liga en la que se encuentra Cristiano Ronaldo.

Tras el comunicado de Jorge Messi, se apunta que ningún paso se ha dado, a pesar también de los deseos del Barcelona por tener nuevamente al rosarino, quien guarda un afecto importante por el club, el actual plantel y la ciudad.

