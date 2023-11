Lionel Messi criticado por exjugador de Chile: "Es una cosa de locos que gane el Balón de Oro jugando en la MLS"

La elección de Lionel Messi como ganador del Balón de Oro 2023 cayó de manera positiva para gran parte del entorno del fútbol mundial, aunque siempre hay excepciones. Primero el campeón mundial con Alemania, Lothar Matthaus, consideró como "una farsa" el triunfo del crack argentino.

Ahora, el exfutbolista chileno Mauricio Pinilla indicó que no entiende por qué ganó Messi su octavo Balón de Oro si juega actualmente en el Inter Miami. Cree que hay mejores jugadores que lograron un mejor desempeño.

"Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo", ironizó el ganador de dos Copas América con la Selección de Chile.

"Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después sólo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya sido el mejor”, añadió a ESPN Chile.

Pinilla jugó el Mundial y jugó en la 'Roja' que le ganó dos veces a Argentina en las finales de la Copa América de 2015 y 2016.

Lionel Messi juega actualmente en Inter Miami. | Fuente: ESPN Chile

Inter Miami celebra por Messi

El técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino y la plantilla del Inter Miami celebraron el martes a Lionel Messi en su regreso al centro deportivo del club en Fort Lauderdale tras recibir su octavo Balón de Oro.



Tras participar en la gala del Balón de Oro en París, Messi ya regresó a Miami y acudió al Florida Blue Training Center de Fort Lauderdale, donde sus compañeros le esperaron con un cartel con forma del número ocho y le dedicaron un homenaje.



"Ocho Balones de Oro, te lo mereces. Te damos las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol, y es un placer para nosotros estar trabajando contigo", dijo el brasileño Gregore.



Messi intercambió un sentido abrazo con su entrenador, el 'Tata' Martino, y recibió además un 'pasillo' de sus compañeros.

