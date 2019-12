Lionel Messi ya tiene seis Balones de Oro en su vitrina. | Fuente: AFP

En entrevista con la revista France Football, Lionel Messi aseguró que se encuentra en su pico de rendimiento de su carrera y de su vida, después de ganar su sexto Balón de Oro.

Messi señaló que quiere compartir más momentos con sus hijos y aprovechar su compañía. Asimismo, dijo que “ganar uno diez años después del primero pone en perspectiva la longevidad de mi carrera y su carácter increíble. Es difícil ser competitivo durante una década".

El astro argentino de Barcelona también recordó cuando Cristiano Ronaldo le emparejó en el Balón de Oro. "Apreciaba tener cinco y ser el único en este caso", aseguró. "Cuando Cristiano me igualó (en 2017), debo reconocer que me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima", añadió.

En otro momento, Messi eludió responder si se siente a la altura de jugadores de la talla del brasileño Pelé, el holandés Johan Cruyff y su compatriota, Diego Armando Maradona.

"Nunca tuve como objetivo estar a su lado. Mi objetivo es hacer mi propia carrera. Cuando pare creo que habré dejado huella en la historia del fútbol. Eso me dejará un sentimiento de tranquilidad, de deber cumplido", puntualizó.