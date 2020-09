Lionel Messi y su familia. | Fuente: Instagram Antonela Roccuzzo

Lionel Messi confirmó este viernes que se mantendrá en Barcelona y que cumplirá su contrato hasta el 2021. Reveló que su familia sufrió por su posible salida del cuadro azulgrana.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio", señaló en entrevista con Goal.

“Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba…”, agregó.

Messi continuó hablando de sus hijos, especialmente de Mateo. "Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos', repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, manifestó.

El seis veces ganador del Balón de Oro también indicó que su intención de salir de Barcelona se originó por su búsqueda de títulos en la Champions League. "Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo", culminó.