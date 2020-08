Lionel Messi manifestó su deseo de marcharse de Barcelona | Fuente: Instagram

La decisión está tomada, pero el caso todavía está sin resolverse. Los que consiguieron ganarlo todo años atrás, están por tomar caminos distintos. Lionel Messi le informó a la directiva de Barcelona que no jugará en la temporada 2020-21 con ellos, el último año del contrato vigente que los une. Su postura es marcharse en el perido de transferencias actual, pero el ‘Barza’ quiere que se haga efectiva su cláusula de salida de 700 millones de euros.

Solo meses atrás, pese a que los resultados no se le daban en su objetivo más deseado (la Champions League), el sentimiento del argentino era totalmente opuesto al de la actualidad. Su presente y futuro era Barcelona, algo que resaltó en una entrevista en ‘TyC Sports’ en octubre de 2019.

“De Barcelona no me quiero ir, no tengo la idea de moverme. Tengo el sueño de poder jugar en Newell’s, en el fútbol argentino, pero no sé si realmente se va a dar porque hoy tengo una familia y la familia está por delante de mi deseo. Veremos…”, dijo entonces el delantero.

En aquel octubre, estaba vigente la palabra del capitán azulgrana al inicio de la temporada 2019-20, con el firme deseo de poder ganarlo todo, principalmente su quinta ‘Orejona’.

Pero Barcelona perdió LaLiga pese a ser el líder del torneo por delante del Real Madrid, fuera de la Copa del Rey, se marchó Ernesto Valverde, estalló el caso ‘Barza Gate’, cruces con el secretario Eric Abidal y la calamitosa eliminación de la Champions League. Lionel Messi dijo basta y ahora piensa en sus próximos días vistiendo otra camiseta, otra ciudad, algo que no considera antes, básicamente por el tema familiar.

"Jugar en Newell's es algo que soñé desde chiquito, pero tengo tres hijos, vivo en un lugar que me dio todo y gracias a Dios estoy tranquilo y puedo darle un futuro a mis hijos espectacular. Intentaré de convencer a la familia porque hoy hay que convencer a los hijos también, Tiago ya es grande y tiene sus amigos. Cuando le tiro en joda que nos vamos para algún lado no le gusta nada, estamos un mes en Argentina y ya quiere volver con sus amigos", contaba el astro.

La unión de Lionel Messi y Barcelona apunta a terminar en los tribunales, donde disputarían el último reto juntos, aunque en bando opuestos.