Diego Maradona dirigió a Lionel Messi mientras entrenaba a la Selección Argentina. | Fuente: Marca

Diego Maradona aprueba la conducta de Lionel Messi durante la última Copa América. En diálogo con TyC Sports, el 'Pelusa' habló por primera vez tras someterse a una operación en sus rodillas y llenó de elogios a lo hecho por el delantero del FC Barcelona durante el último certamen de selecciones sudamericano.

"Me pareció un Lionel Messi Maradona. Lo vi más rebelde, diciendo lo que siente y ganándolo en la cancha sin que nadie arregle ningún partido. Me gusta más este Messi, que está con su familia, se muestra jugando con su perro o tomando una cerveza que el que criticaban porque no cantaba el himno", dijo.

Por otro lado, Diego Maradona recordó que él defendía a los jugadores y siguió respaldando a Lionel Messi en esa misma línea. Asimismo, aseguró que todo lo hecho por la 'Pulga' favorece a los intereses de la Selección de Argentina.

"Luché veinticinco años contra Josep Blatter y Grondona porque defendí la pelota, a mí no me pagaban por hablar. Yo defendía a los jugadores y hoy tengo el reconocimiento de los monstruos. Todo lo que hace Lionel Messi es ganancia para la Selección de Argentina", sentenció.