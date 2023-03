Lionel Messi fue clave para el título de Argentina en Qatar. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUAN IGNACIO RONCORONI

Lo tiene claro, El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, manifestó que Lionel Messi seguirá formando parte de las convocatorias "hasta que él diga lo contrario", puesto que "está para jugar y para seguir viniendo".

"Lo de Lionel Messi... Es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar y para seguir viniendo. Hasta que él diga lo contrario, seguirá viniendo", aseveró Scaloni en una conferencia de prensa desde el recinto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), en vísperas del amistoso de este jueves ante Panamá.

Asimismo, el DT de Messi en la albiceleste manifestó que "cuando diga 'no me siento', ya veré que hago; intentaré convencerlo, pero es lo que hay... Mientras tanto, creo que es feliz adentro de la cancha, es feliz estando en la selección y eso es para nosotros muy bueno. De mi parte, no hay debate".

Lionel Messi, parte de los amistosos de Argentina

El capitán del equipo argentino llegó el lunes a su país natal para jugar los dos amistosos contra Panamá, el día 23, y Curazao, el 28.

En su primera noche en Buenos Aires, el siete veces Balón de Oro cenó en un reconocido restaurante del barrio de Palermo, lo que provocó un auténtico éxtasis colectivo, con cientos de aficionados que se agolparon en los alrededores del local para conseguir una fotografía de la 'Pulga'.

Respecto a las muestras de cariño hacia Lionel Messi y hacia otros jugadores de la selección, Scaloni señaló que le parece algo "hermoso" y que los futbolistas "necesitan" sentir ese afecto.

"Él merece todo ese cariño, él y todos los jugadores que están acá merecen salir a la calle y recibir ese cariño, porque no lo han podido vivir, se han ido a sus clubes... Me parece que eso les acerca mucho más, y que lo necesitan", reconoció el entrenador.

Messi, amado en todo Argentina

Además. agrego que 'Leo' "aunque sea el mejor de todos, también necesita ver que su gente lo quiere y que pasa lo que pasa cuando él viene acá. Me parece hermoso, algo que le quedará para siempre", añadió.

Hay que tener en cuenta que ya se oficializó el fixture de las Eliminatorias 2026 en Conmebol y los hombres de Scaloni debutarán frente a Ecuador en condición de local. (EFE)

