Lionel Messi llegó con su esposa y sus tres hijos a la ceremonia. | Fuente: Captura ESPN

Aunque ya pasaron algunos días desde que Lionel Messi obtuvo el Balón de Oro 2021, aún surgen algunas reacciones y acciones que pasaron desapercibidas. Esta, por ejemplo, es una de ellas.

En determinado momento de la ceremonia de premiación, mientras le realizaban las fotografías a la familia de Lio, un presente, encargado del momento, le solicitó a Antonela Roccuzzo, esposa del argentino, que se pusiera a un lado para poder realizarle algunas tomas solo a él.

Ella, sin hacer ninguna queja, procedió a dar algunos pasos para dejar en la toma únicamente al futbolista. Sin embargo, a la par, el atacante del PSG rechazó el pedido del señor y sujetó el brazo de la madre de sus hijos para que regrese a su posición inicial.

Antonela solo atinó a sonreír y continuó posando junto a Lionel Messi, quien el lunes se hizo acreedor al Balón de Oro 2021, sumando el séptimo en su cuenta personal.



“Le piden a Antonella que se ponga a un costado para sacarle fotos a Messi solo y él le pide a ella que se quede a su lado. ¡Por Dios, qué hombre! No esperen menos, reinas”: Messi hace respetar el lugar de su esposa en plena gala de la entrega del Balón de Oro 2021. 📹:Twitter pic.twitter.com/sGT9XcESU1 — Última Hora Col (@ultimahorapp) December 1, 2021

Palabra de Lio

Si bien el hecho sucedió antes de la premiación, Lionel Messi no se refirió específicamente a este episodio, lo que sí hizo fue agradecer públicamente el reconocimiento individual que lo certifica como el mejor jugador de la temporada.

"Lo mas importante son los premios colectivos, a la vista está que Copa América me dio opción de ganar este premio. Ahora estoy en una nueva etapa tras haber pasado toda la vida en el mismo lugar. Me estoy adaptando a nuevo club, una ciudad. Estoy feliz de pasar este momento, esto me da muchísima fuerza para afrontar los nuevos retos", dijo.





