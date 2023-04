Lionel Messi tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio. | Fuente: AFP - EFE

Joan Laporta, presidente de Barcelona, habló en rueda de prensa para presentar la financiación sobre el Espai Barza. Aunque también fue consultado sobre el posible regreso del astro mundial Lionel Messi, quien acaba contrato con PSG el 30 de junio.

Pese a la euforia que se ha desatado en los últimos días entre los hinchas azulgranas, Laporta se mostró cauto y dejó en claro que si en caso se decide fichar a Messi primero se priorizará el aspecto económico y el 'fair play' financiero.

"No está ni negociado. Estos temas son de la gestión deportiva. Reiterar que es un icono de nuestra entidad. Evidentemente son números que están por encima de cualquier persona. No está contemplado ningún jugador en concreto", señaló.

"Lo que tratamos de hacer es cumplir los deseos de nuestros técnicos y siempre estamos en disposición de valorar situación. Y si es necesario hacer un esfuerzo, pero ahora no tenemos nada planteado al respecto", agregó Laporta.

Cabe destacar que el futuro de Messi está en el aire ya que, de acuerdo a información desde Argentina, habría decidido no renovar con PSG, club donde juega desde el 2021 y en el cual no ha podido lograr ganar la Champions League.

Laporta pide el apoyo de la afición para ganar LaLiga



Joan Laporta, pidió a los aficionados del club azulgrana que apoyen al primer equipo en las próximas jornadas de LaLiga para levantar el campeonato, el "objetivo prioritario", según recordó, de la temporada.



Tras la derrota contra el Rayo (2-1), Laporta abrió este jueves la rueda de prensa para presentar los detalles de financiación del Espai Barça y se refirió a la situación de la escuadra entrenada por Xavi Hernández, líder con un margen de once puntos con respecto al Real Madrid cuando quedan siete jornadas para que finalice el campeonato.



"Los culers hoy no estamos contentos tras la derrota de ayer en Vallecas, el partido no fue bien. Menos mal que el Girona hizo bien el trabajo un día antes", empezó Laporta, haciendo referencia a la derrota (4-2) del equipo blanco en el Estadio de Montilivi.



Un día después del tropiezo de su más inmediato perseguidor, el Barça pinchó en Vallecas y desaprovechó la oportunidad de ampliar a 14 la ventaja sobre el equipo entrenado por Carlo Ancelotti.





