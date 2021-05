🔴⚪️ @LuisSuarez9, en @partidazocope



👊🏻 "Bartomeu me llamó para que convenciese a Messi de que se quedase y no me llamó para decirme que me fuera"



❌ "Vi que Koeman no tenía tanta personalidad”



😊 "Me alegraría que Messi se quedase en el Barça"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Oy5IXZlKtU