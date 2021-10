Lionel Messi entre los favoritos para ganar el Balón de Oro | Fuente: EFE

Barcelona hizo historia en el fútbol al conseguir el primer sextete en Europa, un equipo que pudo ante todo rival que tuvo enfrente, y que además de tener entre sus filas a Lionel Messi como gran figura, contó con la presencia de un hombre importante para el técnico Pep Guardiola: Rafa Márquez.

No era titular indiscutible, pero sí muy utilizado por el entrenador, siendo un plus su polivalencia en las diferentes posiciones defensivas. Rafa Márquez y Messi compartieron vestuario en un ciclo exitoso del Barcelona, pero el mexicano reveló que la química en el campo no se trasladó fuera del mismo.

"Nunca fuimos muy buenos amigos que digamos, siempre fue una buena relación, cordial y de respeto. Ambos éramos callados, en el vestidor así la llevábamos y ya en el campo nos transformábamos para ganar cada partido", contó el exfutbolista en ‘El Chiringuito’.

No le da a Messi el Balón de Oro

Rafa Márquez llegó al Barcelona antes que Lionel Messi fuera promovido al primer equipo, por lo que vio el inicio de su carrera con los catalanes. Sin embargo, cuando fue interrogado por si el argentino era el mejor jugador que vio en Barcelona, apuntó hacia Ronaldinho.

"Con ‘Dinho’ conviví desde el inicio en Barcelona y veía a sus capacidades distantes, obviamente Messi es un fuera de serie, pero Ronaldinho era magia, la alegría del futbol, la fiesta. Cuando creías que iba a hacer algo sacaba otra cosa de la chistera, era mágico. Sabemos que nunca rindió tal vez lo que podía", expresó.

También fue consultado por la próxima entrega del Balón de Oro y el mejor futbolista de la historia y el mexicano en ninguna categoría se decantó por Lionel Messi.

"El mejor de todos los tiempos es Pelé, aunque no le vi jugar, pero por todo lo que ganó, cómo marcó al futbol y su trascendencia pese a los tiempos en que jugó (...) Para Balón de Oro este año se lo daba a Lewandowski y si no fuera él está entre Leo y Benzema, pero es muy difícil preferir a uno de esos dos", sentenció.

Messi y Rafa Márquez ganaron el sextete con Barcelona | Fuente: @RafaMarquezMX





NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud insiste en pedir a los países más ricos ser solidarios para lograr vacunar a las poblaciones de los países más pobres que no tienen acceso a la vacuna. Solo el 3% de la población de estos países ha sido vacunada. Por ello el sistema Covax restringirá el reparto de vacunas a solo 28 países. ¿Cuál es la estrategia que se aplicará? Nos explica el Dr. Elmer Huerta.