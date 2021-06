Lionel Messi y Joan Laporta se encontraron durante la juramentación de la nueva directiva del Barcelona | Fuente: AFP

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reiteró este martes que la negociación para la renovación del astro argentino Leo Messi "va bien", a falta de menos de un mes para que finalice su contrato con el club azulgrana.

"Esto va en conversaciones con representantes de Leo. Ya lo dije el otro día, va bien y esperamos que sigan progresando", afirmó el presidente azulgrana durante la presentación como nuevo jugador barcelonista del joven central Eric García.

Laporta aseguró que la operación para retener a Messi no depende de la auditoría que lleva a cabo el club para conocer el estado exacto de las finanzas de la entidad.

"Más o menos, el resultado del ejercicio ya lo tenemos controlado, la auditoría cuando la terminemos en julio nos dará más datos, pero para esta operación en concreto, ya habíamos hecho una reserva, o habíamos preparado una estrategia", aseguró Laporta.

"Queremos hacer un contrato nuevo con Leo, va bien, pero no está hecho", dijo el presidente azulgrana, añadiendo que "siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero, por su parte, por la nuestra sabemos el marco de posibilidades que tenemos en el Barça en el tema económico".

"Él está mostrando mucha comprensión, y no es un tema de dinero, él quiere seguir con esta reflexión y quiere tener un equipo competitivo con el que se ganen Champions y Ligas", afirmó Laporta.





El presidente azulgrana insistió, no obstante, en que "ninguno de los fichajes que estamos haciendo se hacen en relación a esta negociaciones. Sabemos que Leo se quiere quedar, pero tiene otras propuestas y es lo que estamos valorando mucho".

Laporta explicó que, al igual que Eric García tenía otras propuestas y optó por el Barça, "Leo está en una situación parecida y sus ganas de venir al Barça, espero que sean determinantes también".

Messi finaliza contrato con el Barça el 30 de junio y todavía no ha renovado con el club azulgrana.

(Con información de AFP)

.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.