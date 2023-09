¿Por qué Lionel Messi fue cambiado ante Toronto? Gerardo Martino explica su situación en el Inter Miami

Palabra oficial. Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, aseguró que no cree que "haya lesiones musculares" para Lionel Messi y Jordi Alba y que después de hablar con ambos jugadores tiene "menos pesimismo" respecto a cuando los tuvo que sustituir en el partido ganado 4-0 a Toronto.

Lionel Messi y Alba se retiraron en la primera mitad del duelo del DRV PNK Stadium por molestias y Gerardo Martino reconoció que no se plantea contar con ellos el domingo para la visita liguera al Orlando, sino piensa ya en la final de US Open Cup del miércoles 27 de septiembre contra el Houston Dynamo.

"No estaban todavía listos para el partido con Atlanta, hicimos entrenamientos donde se manifestaron bien. Messi y Jordi entendían que estaban actos para jugar. Por lo que hablé de las molestias, no se me antoja nada nuevo, nada más grande de lo que venían teniendo", dijo el 'Tata' en rueda de prensa.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Lionel Messi no sería baja en el Inter Miami

Messi ha ganado la Leagues Cup con Inter Miami. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRIS ARJOON

"Son fatigas, no creo que haya lesion muscular y vamos día a día", prosiguió remarcó el exentrenador del Barcelona y la Selección de Argentina.

La lesión de 'Leo' fue el foco central de la rueda de prensa y Martino habló con sinceridad sobre la situación. "Obviamente no hay ninguna instancia que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene", dijo.

Destacó, además, que no hubo ninguna presión por parte de él o de su cuerpo técnico para que Lionel Messi y Jordi Alba jugaran ante el Toronto y recordó que se trata de jugadores expertos que saben cómo gestionarse.

"Soy cauto con lo que pueda pasar, después de hablar con ellos no tengo el mismo pesimismo que tuve cuando lo tuve que sacar", aseguró.

"Creo que paró a tiempo, porque justo antes (de la lesión) me había hecho una seña que yo creía que era por él y era por Jordi. Vamos a ir día a día. Sé que tenemos una final pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo", añadió.

Finalmente, opinó que en el caso de Messi se trata de unas molestias con las que el jugador lleva tiempo conviviendo.

"Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar", dijo. (EFE)



NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe del virus Nipah?

El virus Nipah está causando un brote en la India. ¿Qué se sabe de este virus? ¿podría expandirse como la Covid-19?