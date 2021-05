Messi va por su primer título con la Selección mayor de Argentina. | Fuente: EFE

Lionel Messi quiere ganar un título con la Selección de Argentina y qué mejor que el primero sea la Copa América. El crack del Barcelona es uno de los fijos del técnico Lionel Messi para este torneo que si bien se jugará en territorio albiceleste, ya no se dará en Colombia por la crisis social.

Este sábado, el Diario Olé publicó una extensa entrevista con Lionel Messi en donde el atacante no solo habló de su momento en Barcelona, sino también de lo que se le viene en la Selección de Argentina.



"Sí, estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa América. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos", sostuvo Messi.

Messi busca ganar algo en el combinado de Argentina

Lionel Messi debutó en la Selección de Argentina en amistoso contra Hungría. | Fuente: AFP

Además, el popular 'Pulga' lamentó la posiblidad que no haya presencia de público en los estadios del torneo continental a nivel de selecciones.

"Será una Copa especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez", señaló el diez sobre su futuro inmediato.



Con respecto a su referencia con Argentina y, más precisamente con Rosario, Lionel Messi afirmó que "si bien me vine de chico nunca me fui de ahí tampoco".

La referencia ineludible a la familia tambié estuvo presente en la entrevista: "Mi familia, mis amigos que están ahí. Son momentos donde la familia se junta por completo también. La familia de Antonela (su esposa), tiene todos sus familiares en Argentina", finalizó. (EFE)

