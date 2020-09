Manchester City busca fichar a Lionel Messi | Fuente: Instagram

Fue el pasado martes 25 de agosto que se reveló el deseo de Lionel Messi. Envió un burofax a Barcelona para comunicar su intención de no continuar en el club a partir de la siguiente temporada, provocando el interés de diversos clubes por analizar su incorporación. Uno de ellos es el Manchester City, el que sería del agrado del argentino por factores como la presencia de Pep Guardiola en la dirección técnica.

La unión de los ingleses con Leo no es de trámite sencillo, siendo la principal dificultad el aspecto económico. De todos modos, es el que se mantiene mejor posicionado por lograr su fichaje y sobre ello se refirió el defensor español Eric García, quien podría ser parte de la negociación.

Para hacer factible su llegada, como señaló 'Sport', Manchester City ofreció 100 millones de euros más los pases de Gabriel Jesús, Bernardo Silva y Eric García, uno de los jugadores que el 'Barza' pretende adquirir desde hace meses atrás para que sea el futuro líder de su zaga.

"En Manchester City no hemos empezado la pretemporada, así que no se ha hablado nada de que Messi pueda ir. Intuyo que muchos clubes querrían tenerle, pero me voy a evadir de si sería bueno para el equipo. No voy a opinar de ello ni me puedo meter en ese tema", confesó el jugador.

El futbolista de 19 años, con contrato hasta 2021 en el City, reiteró su intención de no renovar su vinculación con el club inglés más allá de ese año. "Es verdad que comuniqué que no iba a renovar el contrato el año que viene, pero ahora estoy pensando en volver cuando acabe la selección y estoy centrado en esta temporada", dijo.