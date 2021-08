Mbappé le pondría fin a su aventura en PSG por el fichaje de Lionel Messi. | Fuente: EFE

Lionel Messi llegó al PSG con el cartel del nuevo crack y mejor jugador, con lo que buscará ganar la Champions League, trofeo que no logra desde 2015. En la ciudad de París, el argentino compartirá vestuario con Kylian Mbappé.

Pese a que Kylian Mbappé tiene -de momento- al lado a Lionel Messi, tal parece que el francés no es del gusto de ello. Y es que este miércoles un periodista del diario L'Equipe indicó por medio de su cuenta en Twitter que el atacante galo ha manifestado su posición a la directiva del PSG.

"Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea renovar. O es Real Madrid este verano o un comienzo libre dentro de un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi", sostiene Thibaud Vezirian.

Mbappé, con destino fuera del PSG debido a Messi

🚨 Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG 🔴🔵 — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

Y es que si bien el presidente del club, Nasser Al-Khaleifi, manifestó que 'Donatello' no se iría, tal parece que el campeón del Mundial Rusia 2018 tendría las maletas hechas.

Por su parte, según detalla el diario Marca, al también exAS Mónaco no le gustaría quedar a la sombra de 'Leo' y de Neymar. No es algo en contra del argentino, sino que no espera ser relegado en el primer escaparate.

De esta manera, la opción más latente de Mbappé sería Real Madrid. Hasta el 2 de septiembre, tanto PSG como la 'Casa Blanca' tienen para negociar un posible traspaso.

Por otro lado, Lionel Messi tendrá su primer entrenamiento en el PSG este jueves. En Parque de los Príncipes lo han recibido con los brazos abiertos.

Es más, su esperado debut sería ante el Stade de Reims. El partido está agendado para el próximo 29 de agosto (tiene que entrar en ritmo ya que no hizo pretemporada).

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre la relación entre hospitalizados por Covid-19 y la vacunación?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es la realidad respecto a la condición de vacunadas o no de las personas con Covid-19 que han sido hospitalizadas o que fallecieron por la enfermedad. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 99% de los fallecidos por coronavirus no estaban vacunados.