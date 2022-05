Lionel Messi y Joan Laporta. | Fuente: AFP

Joan Laporta, presidente de Barcelona, indicó en los últimos días que la única opción para el regreso de Lionel Messi es si el crack argentino regresa "gratis" en medio del mal momento económico del club azulgrana. Estas declaraciones no han sido bien recibidas en el actual jugador del París Saint Germain (PSG).

El Larguero de la Cadena SER informó que el entorno de Messi está "cansado" y "no le hace gracia" que Joan Laporta utilice el nombre de Lionel en los actos públicos. Incluso el mandamás de Barcelona habría recibido una llamada para que pare con las declaraciones.

Como se sabe, Lionel Messi acabó a mediados del 2021 con su exitosa etapa en el Barcelona. La dirigencia del club azulgrana decidió su no renovación debido al alto costo de su ficha.

Messi niega que le pidieron jugar gratis

"Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", dijo Lionel en una entrevista en Sport.

La despedida de Lionel Messi

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. ¡Visca el Barça!", escribió Messi en 2021 cuando se fue de Barcelona.





