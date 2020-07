Lionel Messi en Barcelona. | Fuente: EFE

Christophe Dugarry, exdelantero francés ganador del Mundial en 1998, se ha caracterizado en los últimos años en ser polémico en sus declaraciones. Esta vez, es protagonistas por sus duras declaraciones contra el argentino Lionel Messi debido a su situación que vive su compatriota Antoine Griezmann en el Barcelona.

Dugarry, que pasó por el Barcelona una temporada sin mucho éxito, sostuvo que “de qué tiene miedo? ¿De un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento", indicó.

"Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara", agregó.

Dugarry para finalizar le envió un ‘dardo’ a Quique Setién, que a su parecer, no tiene el nivel adecuado para ser el entrenador de un equipo del nivel de Barcelona.

"Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado", concluyó.

Setién es criticado duramente debido que Barcelona perdió el liderato de LaLiga Santander a manos del Real Madrid y que haya “humillado” a Griezmann al colocarlo en el minuto 90 en el partido ante Atlético de Madrid cuando cinco minutos hizo entrar al juvenil Ansu Fati.