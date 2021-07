Lionel Messi | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

El último sábado Lionel Messi se proclamó campeón de la Copa América 2021 con Argentina y una de las incertidumbres en el fútbol mundial es si continuará o no en FC Barcelona, ya que todavía no ha firmado la renovación con el equipo.

Por su parte, el presidente del cuadro azulgrana, Joan Laporta, se mostró bastante optimista con la posibilidad de que el rosarino siga siendo la estrella del plantel de cara a la siguiente temporada, pese a que todavía no está concretado.

"He felicitado a Leo, claro, y está muy feliz, todos estamos muy felices. Me alegro por Leo porque ha conseguido que Argentina vuelva a la elite. Bueno, lo han conseguido Leo y sus compañeros, también me alegro por Sergio Agüero. Me alegro también por la familia de Leo y por el Barça, porque es querido, reconocido y admirado”, indicó el dirigente culé en conferencia de prensa.

En tanto a la renovación del argentino, Laporta sostuvo: "Progresa adecuadamente y hoy es cierto que estamos muy felices por él todos los culés, todo el Barça, toda Catalunya. Todo el mundo del fútbol está feliz por que Messi haya ganado la Copa América, se lo merecía".

En la misma línea, el presidente de FC Barcelona agregó: "Es muy emocionante ver al mejor jugador de la historia del fútbol emocionarse por ganar este título. De madrugada, todos lloramos de alegría como Leo”.



