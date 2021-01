El delantero que busca el Barcelona para evitar la partida de Lionel Messi | Fuente: Facebook FC Barcelona

Al margen de la situación económica que golpea al mundo, en el Barcelona saben que tienen que reforzar el plantel para tratar de salvar la temporada y también hacer un esfuerzo para evitar que Lionel Messi, capitán y máximo referente del equipo, acabe abandonando el club al finalizar la temporada.

Según el diario inglés The Sun, el Barcelona tiene como objetivo fichar al argentino Sergio Agüero, quien actualmente no la pasa bien en el Manchester City de la Premier League. El popular 'Kun' no ha podido rendir a plenitud esta temporada por culpa de las lesiones y además, todavía no ha alcanzado un acuerdo con la directiva de su equipo para renovar su contrato.

Se sabe que Sergio Agüero es un gran amigo de Lionel Messi y eso podría hacer que la 'Pulga' pueda reconsiderar su decisión de dejar el Barcelona al acabar la presente campaña. Además, el 'Kun' es un delantero que ya conoce la liga española y eso también refuerza su candidatura como refuerzo. Entre el 2006 y 2012 jugó por el Atlético de Madrid, donde fue goleador y referente.