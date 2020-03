Lionel Messi volante de la Selección de Argentina. | Fuente: EFE

El exjugador de la Selección de Brasil, Felipe Melo, dio a conocer la estrategia que se tomaba para anular a Lionel Messi en los partidos entre el Scratch y la Selección de Argentina.



"Es un jugador único. Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él decíamos "tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando", señaló en entrevista con el Clarín.

"Si no es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo", agregó Felipe Melo.

El volante de Palmeiras también dijo que el portugués Cristiano Ronaldo es un excelente jugador, pero Messi está por encima del jugador de Juventus de Turín.

"Yo vi jugar a Messi y es increíble. Más que Cristiano Ronaldo porque Cristiano te puede hacer 5 goles, pero Messi hace esos 5 goles y también les hace hacer goles a sus compañeros, entonces es más completo", culminó.

Felipe ha militado en clubes de la talla de Inter de Milán, Juventus de Turín, Fiorentina y Galatasaray de Turquía, entre otros. Desde el 2017 juega en el Palmeiras.