Leandro Cufré, exdefensor de la Selección de Argentina y compañero de Lionel Messi, reveló el motivo por el que el técnico José Pékerman decidió no alinear a la 'Pulga' durante el encuentro de cuartos de final ante Alemania en el Mundial del 2006.

Faltaban 11 minutos paa que el partido acabe y Argentina venía ganando 1-0. Entonces, Pékerman dio entrada a Julio Cruz en lugar de Hernán Crespo. En aquel entonces, Lionel Messi tenía 19 años y no llegó a tener minutos en ese decisivo encuentro, donde la 'Albiceleste' acabó cayendo en la tanda de penales.

Una de las imágenes que dio la vuelta al mundo en aquel momento era la de Lionel Messi en el banco de suplentes completamente desolado. Pékerman nunca habló del tema, pero Leandro Cufré sí lo hizo.

"Pekerman, como es un caballero, nunca dijo que Lionel Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pekerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas", dijo el exjugador de 41 años.