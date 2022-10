Lionel Messi lleva seis goles en la presente Ligue 1. | Fuente: AFP

El inglés Gary Lineker, exjugador del Barcelona, considera "posible" que Lionel Messi vuelva al club azulgrana para retirarse la próxima temporada, ya que su manera de salir de la entidad catalana fue "muy triste".



Así lo comentó durante una charla con el periodista Jordi Basté tras recibir este lunes en Barcelona el premio Vázquez Montalbán de periodismo deportivo, un galardón que le concedieron por su "mirada irónica y crítica del fútbol".



Gary Lineker jugó en el Barcelona entre 1986 y 1989, y entró a formar parte del mundo de la comunicación después de colgar las botas, especialmente en la BBC, donde ha liderado programas como "Gary Lineker's Golden Boots" y, especialmente 'Match of the day'.



El inglés, autor de la célebre frase: "El fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y siempre ganan los alemanes", publicó un tuit en el que podían verse juntos a Xavi Hernández y Lionel Messi con la leyenda 2024. A partir ahí se desarrolló la conversación.

Destaca a Messi en PSG

"Espero que (Leo Messi) vuelva, creo que es posible. Todo el mundo piensa que va a jugar en Estados Unidos, pero quizás querría volver al Barça y jugar un año más. No sé si el Barcelona pudiera pagarlo, pero podría jugar gratis. Me encantaría verlo de nuevo aquí, porque su manera de salir fue muy triste", dijo.



Preguntado sobre si sería un problema para el crecimiento del equipo, Lineker preguntó: ¿"Has visto como está jugando? El año pasado fue muy difícil para él, pero ahora está jugando como antes. Es un sueño (que vuelva), veremos", concluyó.







