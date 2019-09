Gerard Piqué se queja de la planificación de la pretemporada. | Fuente: AFP

El astro argentino Lionel Messi (32 años) volvió a lesionarse. Esta vez sucedió en el partido entre Barcelona y Villarreal por la Liga de España. Debido a ello, el defensa Gerard Piqué criticó duramente la planificación de la pretemporada del cuadro azulgrana.

Para el referente del Barcelona, la pretemporada “no ayudó mucho” y esto se evidencia en la plaga de lesiones en el club. Además de Messi, también se lesionaron Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti y Jordi Alba.

“La pretemporada no ayudó en nada a empezar bien en la competición, mucho viaje y poco entrenamiento. Muchos lo notamos y no tenemos el tono todavía, no sólo Messi, pero hay que seguir porque estamos obligados a ganar, es un contratiempo’”, señaló.

Pese a ello, Piqué se encuentra optimista pese al irregular arranque de Barza. “El olfato y la experiencia de los once años que llevo en el primer equipo me dicen que irá bien. Siempre competimos hasta el último partido porque en estos once años en ocho hemos ganado la Liga, en dos la perdimos en el último partido y solo en la última temporada de Guardiola llegamos al final sin opciones. Estamos capacitados para dar la vuelta a la situación. Lo hemos hecho en peores situaciones”.