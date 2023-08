Con Messi, Inter Miami vs. Charlotte EN VIVO: partidazo por los cuartos de la Leagues Cup

Inter Miami vs. Charlotte EN VIVO: se enfrentan este viernes 11 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup.

El partido se disputará en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por la señal de Apple TV. También podrás seguir las incidencias y los goles EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

El espectacular y triunfal aterrizaje de Lionel Messi en el Inter Miami afronta este viernes un nuevo desafío con el duelo de cuartos de final de la Leagues Cup ante Charlotte FC.



Messi e Inter Miami llegan a este encuentro tras superar -con mucho apuro y emoción- en octavos de final a Dallas FC, equipo al que derrotaron a domicilio en tanda de penales.



El conjunto rosado perdía 4-2 hasta el minuto 80, pero un tanto en propia puerta de Marco Farfán y un gol de tiro libre de Lionel Messi, empataron el marcador en la recta final.



Con su doblete ante Dallas, el astro argentino lleva siete goles en cuatro partidos, y acumula cuatro victorias en cuatro encuentros con el club dirigido por su compatriota Gerardo 'Tata' Martino.



El Inter Miami es colista de la Conferencia Este de la MLS, pero el desembarco de Messi y de sus excompañeros en el Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, han transformado al equipo y ahora está a solo tres partidos de llevarse el título de la Leagues Cup. Este sería, además, el primer título en la historia del Inter Miami, que debutó en 2020.



"El liderazgo de Messi dentro y fuera de la cancha es muy marcado sobre todo en estos últimos años", elogió Martino este jueves en una rueda de prensa.



"La Copa del Mundo fue el reflejo del liderazgo que él está teniendo ahora, que es totalmente diferente al de los años iniciales, donde él tenía exclusivamente un liderazgo futbolístico que se refería a lo que hacía dentro del campo. Hoy tiene una incidencia en el campo, como siempre, pero además tiene mucha incidencia en el entrenamiento, en las conversaciones con los chicos, en explicar alguna idea que se quiere implementar...", detalló.



El rival del Inter Miami en cuartos será Charlotte FC, duodécimo de la Conferencia Este de la MLS y que venció al Houston Dynamo por 2-1 en los octavos de la Leagues Cup.



El equipo, que tiene solo dos años de fundación, empató 2-2 en la fase de grupos con el Dallas (se llevó un punto extra en los penaltis) y goleó por 4-1 a Necaxa para entrar en las rondas eliminatorias.



En dieciseisavos de final, doblegó en los penales al Cruz Azul (4-3) después de que no hubiera goles en los 90 minutos reglamentarios.



"Charlotte es un equipo que genera una muy fuerte e intensa presión alta, obligando generalmente a los equipos a tener que saltar líneas porque achican bien los del fondo", analizó Martino al citar esa como "una de las dificultades" que tendrá que afrontar su equipo este viernes.



Por el lado del cuadro del Inter Miami vs. Charlotte, se enfrentarán Philadelphia Union y Querétaro.



En la parte contraria, se disputarán las llaves de Los Angeles FC vs. Monterrey y Nashville vs. Minnesota United.

Inter Miami vs. Charlotte FC: horarios en el mundo

El encuentro entre Inter Miami vs. Charlotte FC se jugará este viernes 11 de agosto a las 7:30 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son:

Perú: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 5:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 8:30 p.m.

¿Dónde ver Inter Miami vs. Charlotte FC por Leagues Cup vía TV?

El partido entre Inter Miami vs. Charlotte FC será transmitido EN VIVO por la señal de Apple TV. También podrás seguir todas las incidencias del encuentro EN DIRECTO ONLINE RPP.pe

