Leandro Sosa y su nacionalización: "Ya inicié los trámites y espero que salga a fin de año"

Leandro Sosa, mediocampista de Sporting Cristal, habló en conferencia previo al encuentro ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1 Betsson 2023. El popular 'Lobo' señaló que ya inició los trámites para ser ciudadano peruano.

"Ya arranqué los trámites de nacionalización, es la intención que tengo, eso va bastante bien encaminado. Tenemos el deseo de que salga antes de fin de año", contó el futbolista de Sporting Cristal, de 29 años de edad.

Además, Sosa también analizó al 'Pedacito de cielo', el rival que enfrentarán este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la liga peruana de primera división.

Leandro Sosa y su momento Sporting Cristal

"Conocemos a Garcilaso, ya lo enfrentamos allá, esta vez las condiciones son diferente, nos podemos hacer fuerte aquí. Ellos tienen al goleador del campeonato y tomaremos las precauciones necesarias. Nosotros debemos imponer nuestro juego y hacer pesar la condición de local el domingo". señaló.

Por último, se mostró contento con su rendimiento tras haber pasado por muchas posiciones. "Uno trata de ser polifuncional y me siento cómodo en los diferentes puestos. He jugado en varias posiciones y trato de aprender, me siento cómodo con eso y puedo aportar desde mis características", finalizó.

Sporting Cristal chocará este domingo 13 frente a Deportivo Garcilaso desde la 1:00 pm en el Estadio Alberto Gallardo. El 'Lobo' tiene grandes posibilidades de ser titular.

