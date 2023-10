Inter Miami vs. Cincinnati EN VIVO: con la reaparición de Messi, se enfrentan por partido clave de la MLS

Inter Miami vs. Cincinnati EN VIVO: se enfrentan este sábado 7 de octubre en Drive Pink Stadium, en Florida (Estados Unidos). El partido corresponde a la temporada regular de la MLS 2023 y se jugará a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso de Lionel Messi podrá seguirse por Apple TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El retorno del ‘10’. Tras cuatro jornadas sin su capitán y máxima estrella, que le costó al Inter Miami perder una final y prácticamente haber resignado los play-offs de la MLS, Lionel Messi reaparecerá con una misión casi imposible de mantener a su escuadra peleando por el trono, aunque ya dependen de otros resultados.

El argentino se lesionó el pasado 20 de septiembre en un partido liguero contra el Toronto FC y desde entonces no ha jugado contra el Orlando City, el New York City y el Fire en la MLS, ni contra el Houston Dynamo en la final de la Copa US Open.

El técnico Gerardo Martino remplazó a la ‘Pulga’ con su compatriota Facundo Farías en un tridente completado por el finlandés Robbie Taylor y el venezolano Josef Martínez.

Inter Miami vs. Cincinnati horarios del partido de Lionel Messi

Perú: 6:30 p.m.



Argentina: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

España: 01:30 a.m. (domingo 8 de octubre)

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:30 p.m.

La reciente paliza que recibió Inter Miami por 4-1 a manos de Chicago Fire prácticamente sentenció todas sus aspiraciones. La caída les llevó a bajar a la penúltima plaza del Este de la MLS, con 33 puntos, a cinco de los puestos de 'playoffs' y a falta de tres jornadas para el final.

El equipo del ‘Tata’ Martino tiene un partido menos que el New York City y el Montreal, pero sus opciones de remontada se redujeron notablemente. Esto podría impactar en Messi, ya que de no acceder a la siguiente etapa del certamen, el rosarino no tendría más actividad oficial entre el periodo de finales de octubre y febrero del 2024.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Lionel Messi con Inter Miami?

El encuentro entre Inter Miami vs Cincinnati por la fecha 32 de la Major League Soccer será transmitido por las señales de Apple TV. Para que puedas ver la transmisión online del partido tendrás que crearte una cuenta en MLS Pass.

