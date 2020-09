Messi y Rakitic. | Fuente: AFP

El centrocampista croata Ivan Rakitic se despidió este miércoles del Barcelona, tras seis temporadas, no ha querido entrar a valorar la posible marcha de Leo Messi, pero ha negado que el club azulgrana esté en decadencia.



"Cada jugador hace su análisis y toma sus decisiones. Para mí este era el momento. Lo que van a hacer Leo u otros jugadores no lo sé. Yo he conseguido hablar con la directiva y hemos llegado al punto de estamos todos contentos y satisfechos", explicó.



Además, Ivan Rakitic no ve que el Barcelona sea un club en decadencia: "El Barça es el club más grande del mundo, todo el mundo quiere jugar aquí, y eso no va a cambiar por unas decisiones. Lo que significa el Barça en todo el mundo está por encima de eso, y será siempre así".



El internacional croata estuvo acompañado durante su despedida por el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que lo definió como "un jugador capital de un equipo exitoso que lo ha ganado todo".



"Cuando te fichamos en 2014, dijiste que venías a hacer historia, y la verdad es que has hecho historia. Han sido seis temporadas de ensueño", le dijo Bartomeu.



Por su parte, Rakitic quiso agradecer al presidente y a su junta directiva el trato recibido y las facilidades para que eligiera un nuevo destino (el Sevilla solo le pagará 1,5 millones de euros al Barça por su traspaso). Por eso, se desmarcó de la decisión de Lionel Messi de forzar su salida del club.