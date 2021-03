Lionel Messi defensa de Barcelona. | Fuente: AFP

Los millones de hinchas de Barcelona están pendiente del futuro de Lionel Messi, quien culmina su contrato en junio próximo y que es relacionado con clubes como París Saint Germain (PSG) y Manchester City.



Ante ello, el vicepresidente del Inter de Milán, Javier Zanetti, está convencido que Lionel Messi, su excompañero en la Selección de Argentina, renovará con Barcelona a pesar que en agosto del 2020 mostró su intención de irse del club español.

"Se está hablando mucho de su futuro, pero creo que, aunque hay muchos interesados, Messi seguirá en el Barcelona", señaló Javier Zanetti, quien es considerado un jugador histórico en el Inter, club donde ganó la Champions League en la temporada 2009-2010.

Zanetti, además, se refirió a la posibilidad que Messi llegue en un momento al Inter. "¿Ver a Messi jugar algún día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas", agregó en entrevista a 'OnTime Sports'.

El astro argentino de 33 años anotó en el empate 1-1 de Barcelona ante PSG en el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League. La 'Pulga' falló un penal frente a Keylo Navas en el Parque de los Príncipes.



Lionel Messi con Ronald Koeman. | Fuente: AFP

Koeman cree en su renovación

Pese a la eliminación en los octavos de final de la Champions League, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, destacó a los suyos por el enfrentamiento ante el París Saint Germain (PSG), que acabó 1-1 en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, Koeman admitió que sus delanteros fallaron ocasiones de gol que pudo cambiar la historia. "Es verdad. Tampoco es normal crear tantas oportunidades contra un equipo fuerte, como hoy. Hemos arriesgado, hemos tenido que defender uno contra uno. Creo que el juego sin balón hoy ha sido fenomenal. Hay que tener más efectividad. Esa es la diferencia entre nosotros. Con muchas menos oportunidades, han marcado más goles", sostuvo.





NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana