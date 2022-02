Se llama Messi, usa la '10' y jugará con Newell's la Libertadores: no es familiar de Lionel | Fuente: Captura de pantalla

A través de sus redes sociales, Newell’s Old Boys presento al plantel con el que afrontará la Copa Libertadores Sub 20 y un nombre en especial llamó la atención de todos. Un video muestra a un jugador con la '10' en la espalada y con una apellido gigante: Messi. Pero no, no es Lionel ni tampoco es su familiar. Se trata del juvenil Joaquín Messi.

Así, el mismo Joaquín Messi se encargó de hablar sobre las comparaciones con Lionel y precisó que no tienen ninguna relación. "Apenas llegué muchos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una simple casualidad, en mi pueblo hay tres familias que tienen el apellido Messi. Justo a mí me tocó coincidir con él. Empecé en Newell’s igual que él y ahora también me toca usar la 10", explicó.

Joaquín Messi contó su historia

Además, Joaquín también comentó sobre sus inicios en el fútbol. "A los ocho años inicié en el baby, que es la Escuelita Malvinas. Después pasé a cancha de 11. Hice todas las inferiores ahí y ahora estoy en mi último año de Cuarta", contó.

Finalmente se refirió a la posibilidad de ver como hincha a Lionel Messi con la camiseta de Newell’s Old Boys antes de que se retire. "Sería lo más lindo que me puede llegar a pasar en mi vida. Sería una cosa impresionante", dijo el mediocampista de 19 años.

😱 ¿Es argentino? Si 🇦🇷

¿Juega con la 🔟? Si.

¿Juega en @NewellsJuvenil? Si.

¿Messi? ¡Messi! 😍



🌟 Con ustedes, Joaquín Messi, un de los cracks de #Newells en la CONMEBOL #LibertadoresSub20.



🇦🇷 Conheça o Messi do #Newells na #LibertadoresSub20. pic.twitter.com/Y528ZZzH1W — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 7, 2022

.

NUESTRO PODCAST

Así va la vacunacion a menores en regiones

La esperada vacunación a niños de entre 5 y 11 años empezó en las regiones y el avance, por ahora, es del 10% de los cerca de cuatro millones de menores comprendidos en ese rango etario. En este informe, RPP hace un repaso de cómo va el proceso en el país.