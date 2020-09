Jugador de Liverpool: "¿Messi a la Premier? No lo quiero ni cerca". | Fuente: AFP

La posible llegada de Lionel Messi a Manchester City ha encendido las alarmas en la Premier League y, si bien para unos ilusiona que pueda llegar al torneo inglés, a otros no les emociona tanto.

Tal es el caso de Andrew Robertson, lateral izquierdo de Liverpool y que en el 2019 tuvo un altercado con la 'Pulga'. Para el jugador inglés la llegada del argentino le significaría un problema grande.

"He jugado contra él dos veces y son los partidos más difíciles que he jugado. No lo quiero ni pensar, ni cerca de eso. Ojalá que no se transforme en posible", afirmó Robertson durante una conferencia de prensa.

"Creo que el Liverpool ha descartado que podamos ficharlo, así que no lo quiero cerca de la Premier League y espero que siga siendo así", agregó el futbolista de los 'reds'.

En tanto a la posibilidad de que el rosarino de 33 años vuelva a ser dirigido por Pep Guardiola, Robertson sostuvo: "Si el Manchester City lo ficha será muy difícil ganarles, es la verdad".

Hasta donde se conoce, Lionel Messi todavía no tiene claro el panorama respecto a su salida del Barcelona o a una llegada a la Premier League. Sin embargo, en las últimas horas ha trascendido la información de que podría quedarse en el equipo 'culé' hasta finalizar su contrato. Queda esperar.