Klopp son Lionel Messi. | Fuente: AFP

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, reconoció que no hay ninguna posibilidad que el astro argentino Lionel Messi fiche por los el actual campeón de la Premier League, aunque no dudó en elogiar al crack de Barcelona.

"¿Interesado? ¿Quién no querría a Messi en su equipo?", se preguntó el técnico alemán en conferencia de prensa. Pese a ello, dijo que Liverpool no tiene el presupuesto para lograr el pase de Messi.

"Pero no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Las cifras se escapan del todo de nuestra capacidad. Pero es un buen jugador, sinceramente...", sonrió el alemán.

El seis veces ganador del Balón de Oro le informó vía burofax a la dirigencia de Barcelona de sus intenciones de salir del club en la próxima temporada.

En otro momento, Klopp se refirió sobre la chance de Manchester City de incorporar a Messi, quien podría optar jugar por los 'citizens' debido a la presencia de su exentrenador en Barza Pep Guardiola y de sus amigo Sergio Agüero.

"Eso ayudaría evidentemente al Manchester City, y ganarlos sería aún más duro", reconoció.



"Sería también estupendo para la Premier League, pero no estoy seguro de que la Premier necesite su refuerzo", continuó. "Él nunca ha jugado en otro campeonato. El fútbol es diferente aquí. Me gustaría mucho ver eso, pero no estoy seguro de que eso vaya a ocurrir", afirmó.

Liverpool se enfrentará a Arsenal por el título de la Community Shield, el partido que enfrenta cada año al campeón de la Premier con el de la FA Cup.