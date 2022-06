Paulo Dybala se va de Juventus. | Fuente: AFP

El entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, afirmó que el argentino Paulo Dybala "tiene que volver a ser él mismo" porque "hubo un momento en el que se dejó llevar por el hecho de ser el nuevo Messi".



Dybala no continuará en el Juventus la próxima temporada. La 'Joya' dejará la 'Vecchia Signora' después de haber levantado cinco 'Scudetti', cuatro Supercopas de Italia y tres Copas de Italia.



Su entrenador piensa que atesora una calidad "divina", pero que un jugador no puede pensar que es otro: "Paulo tiene que volver a ser él mismo, hubo un momento en el que se dejó llevar por el hecho de que era el nuevo Messi. Un jugador no puede emular o pensar que es como otro", dijo el técnico en una entrevista con DAZN.



"Todavía tiene mucho que dar porque tiene unas cualidades técnicas extraordinarias y juega de una manera divina, pero debe volver a centrarse en sus cualidades físicas y técnicas", añadió.

Bajas en Juventus

Las bajas de Dybala y del italiano Giorgio Chiellini dejan el liderazgo del equipo turinés en manos de Leonardo Bonucci, que también recoge el testigo de Chiellini en la selección italiana. Pero en el largo plazo, Allegri desveló que el italiano Manuel Locatelli y el neerlandés Matthijs de Ligt son el futuro.



"En este grupo era importante Giorgio (Chiellini), así como también lo eran Gigi (Buffon) y Marchisio, hablando de los italianos. Para el futuro ya tenemos dos líderes, De Ligt y Locatelli. Manuel fue un excelente fichaje y podría ser el futuro capitán de la Juventus, tiene las características técnicas y morales para quedarse aquí muchos años", explicó.



Il saluto di tutti voi tifosi ieri è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro. Grazie 🤍🖤 pic.twitter.com/kytI5XnsDa — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 17, 2022





