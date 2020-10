Estrella del Manchester City se confiesa: "no me importa si Messi viene al equipo" | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCELO ENDELLI

Antes de que se confirme su continuidad en el Barcelona, Lionel Messi estuvo mucho tiempo vinculado con el Manchester City, sin embargo, la operación no prosperó. Ahora, parece que se ha abierto un nuevo capítulo entre el delantero argentino y el elenco inglés.

Y es que recientemente le preguntaron al belga Kevin De Bruyne, estrella del Manchester City, sobre la posibilidad de compartir vestuario con Lionel Messi y su respuesta ha sorprendido a más de uno. "Para ser honesto, no me importa. Si viene es algo bueno, si no viene hay bastantes buenos jugadores en el club con los que me gusta jugar, así que ahora no es el momento”, apuntó el medicampista en declaraciones al portal ‘Goal’, tratando de restarle importancia al tema ahora mismo.



Así, la chance de que Lionel Messi pueda recalar en el Manchester City la próxima temporada sigue más vigente que nunca. El argentino cumplirá su contrato con el Barcelona hasta junio del próximo año, pero en enero próximo ya puede negociar con cualquier club y al parecer la Premier League sería su futuro. Si se da su llegada, veremos que tanto encaja con sus futuros posibles compañeros.