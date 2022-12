Kylian Mbappé y Lionel Messi disputaron toda la final de Qatar 2022. | Fuente: AFP

Ya previo al Mundial se hablaba de una relación netamente profesional entre Kylian Mbappé y Lionel Messi. Aunque nunca se evidenció problemas entre ambos, lo cierto es que trascendió que no había una amistad de por medio, pese a compartir plantel en el Paris Saint-Germain.



Durante el Mundial, el rumor aumentó. Primero, porque, tras la eliminación de Portugal, el francés comentó un post de Cristiano Ronaldo con el emoticon de una cabra, goat en inglés, cuyas siglas, en el mencionado idioma, se han popularizado por significar "Greatest Of All Times", lo que en español significa "el mejor de todos los tiempos".

Luego, en el partido definitorio entre Francia y Argentina, el saludo entre ambos fue bastante formal, a diferencia del intercambio de abrazos y sonrisas con otros futbolistas. Además, aunque el '10' albiceleste no hizo directamente nada en contra de Kylian Mbappé, se ubicó al lado del 'Dibu' Martínez cuando éste, en el bus de celebración, cargaba un bebé de juguete con el rostro del galo.

Sin inconvenientes, 'Donatello' respondió a la prensa sobre su relación con Lionel Messi. Ello, tras marcar un agónico gol que le permitió al PSG quedarse con la victoria ante el Estrasburgo, por la fecha 16 de la Ligue 1.

"Hablé un poco con él tras el partido. Le felicité porque era la búsqueda de una vida para él. Para mí también, pero yo fallé y hay que ser siempre buen jugador", dijo. "Las celebraciones no son mi problema. No hay que perder energía en cosas tan inútiles", agregó, respecto a los festejos.

No supera la final

Ya está de vuelta en su club, el PSG, pero las consultas por la final que perdió con Francia ante Argentina igual están presentes. Kylian Mbappé no tuvo problema en responderlas a la prensa, tras el encuentro de su equipo ante Estrasburgo, en el que marcó un agónico gol.

Respecto al partido ante el combinado albiceleste, por la definición del título del Mundial Qatar 2022, el atacante galó aseguró que no es fácil de asimilar, aunque es capaz de separar ese dolor cuando viste la camiseta del cuadro parisino.

"Pienso que nunca va a digerirse. Ahora, como he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no hay ninguna razón para que mi club pague un fracaso en la selección. He intentado volver con la mejor energía posible", dijo el futbolista, inicialmente, tras el duelo por la fecha 16 de la Ligue 1.