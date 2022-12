En la final, Mbappé le marcó cuatro goles a Martínez: tres en los 120 minutos y uno en la tanda de penales. | Fuente: AFP

Ya está de vuelta en su club, el PSG, pero las consultas por la final que perdió con Francia ante Argentina igual están presentes. Kylian Mbappé no tuvo problema en responderlas a la prensa, tras el encuentro de su equipo ante Estrasburgo, en el que marcó un agónico gol.

Respecto al partido ante el combinado albiceleste, por la definición del título del Mundial Qatar 2022, el atacante galó aseguró que no es fácil de asimilar, aunque es capaz de separar ese dolor cuando viste la camiseta del cuadro parisino.

"Pienso que nunca va a digerirse. Ahora, como he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no hay ninguna razón para que mi club pague un fracaso en la selección. He intentado volver con la mejor energía posible", dijo el futbolista, inicialmente, tras el duelo por la fecha 16 de la Ligue 1.

Asimismo, se refirió a las polémicas celebraciones de Argentina. Tras ganar la Copa del Mundo, Emiliano el 'Dibu' Martínez recordó a Kylian Mbappé en dos oportunidades: primero, en el vestuario, cuando cantaron el popular "un minuto de silencio..."; y, luego, en la caravana en el bus, donde el portero del seleccionado sudamericano cargó un bebé de juguete al que le puso el rostro de 'Donatello'.

"Las celebraciones no son mi problema. No hay que perder energía en cosas tan inútiles", afirmó. Así, puso punto final a un tema que tantas repercursiones causó en distintas figuras del fútbol a nivel mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Mbappé sigue en modo Mundial

Kylian Mbappé fue el goleador de Qatar 2022 con ocho tantos. Destacó y no se tomó mucho descanso ya que esta semana se sumó al PSG.

Este miércoles, el PSG de Kylian Mbappé recibió al Estrasburgo en Parque de los Príncipes por la decimosexta fecha de la Ligue 1 y el internacional con Francia se encargó de darle la victoria 2-1 a su conjunto en los segundos finales. Su gol llegó por medio de un penal.

A los 90'+4 todo era festejo en el PSG porque Marquinhos había anotado. Sin embargo, el árbitro Clément Turpin había cobrado penal previamente por una infracción sobre Mbappé, por lo que este último tomó la pelota para rematar.

Es así que el popular 'Donatello', con pasado en la tienda del Mónaco, no tuvo problemas en anotar el que fue el 2-1 final de su conjunto en condición de local.